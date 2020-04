Begoña Bausari desclasificó cómo fue el “reencuentro” con su madre: “Fue desesperante no poder tocarla”

Debido a la cuarentena que experimentamos debido al Covid-19, Begoña Bausari no se ha mostrado como panelista de “Mucho Gusto”. No obstante, a través de las redes sociales es bastante activa.

Eso quedó claro luego de que hace un par de días narrara que fue a ver a su madre mientras realizaba comprar en el supermercado, claro que con un contacto siempre lejano, debido a la pandemia.

En este sentido, Begoña Bausari habló con diario Las Últimas Noticias: “No la veía desde hace más de un mes, del 14 de marzo, justo antes de entrar en la cuarentena. La extrañaba mucho”.

“El martes tuve que salir al supermercado. Antes le mandé un mensaje preguntándole: “¿qué te falta del supermercado?”. Le dije que me había conseguido despacho a domicilio y fui de sorpresa a su casa“, agregó Basauri.

En esta misma línea también mostró preocupación por la salud de su madre: “Fue muy desesperante no poder tocarla (…) A mí me preocupa mucho que se contagie. No quiero que salga para nada de la casa”.