Francisco Puelles evidenció cómo ha crecido la pancita de embarazo de Montserrat Ballarin

Queridos amigos! Ya han pasado 31 días de nuestra cuarentena voluntaria, al igual que ustedes hemos tenido Dias A y días B… pero lo importante es que hemos estado juntos 🙏🏾 entre conversas nos hacemos cariño y nos ponemos al servicio del otro, hoy es tiempo de servir… subir un escalón en nuestros niveles de conciencia y disfrutar el día en tiempo presente 🙏🏾. Les dejo esta foto de mi querida @montseballarin y nuestro pequeñín que viene en canino 💙. Animo familia ! Animo ! En estos tiempos desafiantes la fuerza más importante es la que viene de adentro la que ha guardado cuarentena toda nuestra existencia. Buen día y mucha fuerza para quienes están ahí dándolo todo para que estemos bien quienes estamos en casa, gente de la salud, recolectores, dueños de negocios, y todos quienes están hoy al servicio… por ustedes me cuido dejo mis intereses personales de lado para que ustedes estén lo más seguros posible. Gracias profundamente de parte de nuestra familia 💙.