Carmen Gloria Arroyo reflexionó sobre programas de servicio social: “Ojalá todos los canales se sumaran”

La abogada Carmen Gloria Arroyo debutó en televisión el año 2007, en Canal 13. Ahora, en “Carmen Gloria a tu Servicio” de TVN, va en su segunda temporada.

En este contexto realizó un análisis del rol social que cumple el espacio, más aún en estos complejos tiempos.

“Para nosotros la conciencia social nunca fue una moda, nosotros llevábamos más de una década trabajando con esto. Eso creo que es nuestro gran fuerte”, sostuvo en conversación con el diario HoyxHoy.

En esta línea expresó sus anhelos de que todos los canales “se sumaran con un programa de servicio social. Siento que la televisión debería asumir esto como una responsabilidad empresarial y darle un espacio al trabajo social”.

Finalmente relató cómo ha vivido estos días de cuarentena, asegurando que no ha sido fácil: “Me ha golpeado fuerte, me angustia mucho lo que leo en redes sociales (…) es tremendo lo que estamos viviendo, creo que hay poca conciencia de lo que significa para muchas familias en este país. Eso me tiene muy sensible“, cerró.