Yamna Lobos reinventó sus clases de danza y las impartirá vía online: “Una alternativa perfecta para seguir bailando”

Los emprendedores han debido adaptar sus productos debido a la crisis que ha generado la pandemia del coronavirus Covid-19.

Una de estas es la bailarina Yamna Lobos, que también ha sufrido repercusiones en su academia de danza.

En este contexto la ex chica “Rojo” utilizó la plataforma Box Magic para realizar sus clases.

Lobos expresó que esto ha sido “una alternativa perfecta para seguir bailando en casa, ya que mis alumnos toman las clases en vivo con sus profesores de una forma fácil, y a mí me ayuda a organizar los pagos, puedo llevar el registro de asistencia y me automatiza toda la administración, me hace la pega más fácil“.

Entre los estilos de clases Yamna Lobos señaló que tiene disponibles las disciplinas del kpop urban, kpop lab, girly, heels, dancehall, new style, jazz, lyrical teens, latin dance y zumba.

Finalmente expresó que: “Las clases no son solo para alumnos activos sino para todos quienes tengan sobre 7 años, posean ganas de bailar y pasarlo bien. Para ello deben seguirnos en nuestro instagram @yamnalobosacademia y encontrarás los pasos a seguir para ser parte de nuestra academia online a través de Box Magic”.