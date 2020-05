Javiera Contador: “La escuela en casa me parece lo más detestable que ha inventado el coronavirus”

Javiera Contador relató las dificultades que ha enfrentado en su rutina diaria a raíz del Covid-19. En diálogo con el programa “El Aperitivo” que conduce Jordi Casttel mediante Instagram, la actriz nacional mostró su enojo con el actual formato educativo que enfrenta con sus hijos.

“Duermo poco, tengo hijos chicos. El homeschool lo odio, la escuela en casa me parece lo más detestable que ha inventado el coronavirus“, destacó.

“Diego me imita a mí, porque en el fondo es como ‘M con A’, ‘pá…’ Y yo así como ‘¿Me estai hueviando?’. Como que me empiezo a enojar, no tengo paciencia, Y como la otra como ‘es que no’, ‘¿Pero me estás hueveando?"”, agregó según consigna Glamorama.

Sin embargo, la triunfadora de Viña 2020 valoró la experiencia como una oportunidad.“Yo creo que finalmente todo es un aprendizaje. Entonces, yo también he aprendido, porque digo ‘¿Qué pasa si esto se eterniza y yo tengo que enseñarle a leer a mis hijos? (…) Hay que ser capaz”, concluyó.

La actriz se ha mostrado activa en sus redes sociales durante toda la cuarentena. Incluso revivió a su personaje Kena Larraín de la serie chilena “Casados con Hijos”, adaptación de la estadounidense “Married… with Children”.