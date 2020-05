“No concebía la idea de estar un mes sin poder verla”: Jean Philippe Cretton se sinceró sobre su relación con su hija de seis años

Hace algunos días el animador Martín Cárcamo le consultó a su colega Jean Philippe Cretton por la relación con su hija Moana, de seis años, en medio de la cuarentena. El periodista y músico nacional relató que toma turnos con su ex pareja para cuidar a la hija de ambos.

“Estamos haciéndolo así, semana con semana, pero en ambas casas absoluto cuidado. Para serte bien sincero, yo no concebía la idea de estar un mes o más sin poder verla, sin poder jugar“, destacó el animador en una transmisión de Instagram Live con el presentador del Festival de Viña.

Según el ex notero de CQC, la fórmula les ha funcionado. “Los procesos de los niños son tan rápidos, que no me los quiero perder. Así que ahí llegamos a un acuerdo y ambos cuidándonos. Ha estado funcionando todo bien hasta ahora”, concluyó.