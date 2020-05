Concursante de “Masterchef” fue eliminada de forma inmediata tras presentar una perdiz sin cocinar y con plumas

El pasado lunes se emitió un nuevo capítulo de la versión española del programa “Masterchef”. En la ocasión, los aspirantes que competían en la prueba de eliminación debían cocinar con tiempos dispares. La concursante Saray tenía 20 minutos para preparar un plato con un ingrediente sorpresa: una perdiz.

“Me da mucho repelús. Y con pelos y todo. No puedo. ¿Pero qué me estás contando? Ni muerta, ni muerta”, reclamó la educadora social cordobesa de 27 años. Finalmente, decidió armar una salsa de ave como “cama”, peinó las plumas del animal y lo decoró con varios cortes de tomate, entregando el plato prácticamente sin cocinar.

El nombre de la preparación fue “Pájaro muerto en lo alto de un plato”. A pesar de ser advertida para que no presentara el plato, la concursante se enfrentó a los jueces para que la evaluaran.

“No he visto lo que has hecho, pero que le faltes el respeto a mí, a tus compañeros, al programa y a las 28.000 personas que se han presentado al casting… Evidentemente, no se puede hacer”, le señaló el juez Jordi Cruz a la concursante.

Saray intentó defenderse, pero el propio juez la hizo callar. “Ni se te ocurra abrir la boca porque no tienes nada que decir hoy. Nos hemos equivocado contigo terriblemente, creo que ha sido la vez que más nos hemos equivocado”, concluyó antes de decretar la eliminación inmediata de la concursante.

La imagen ha causado gran revolución en redes sociales donde personas de todo el mundo han comentado el plato fatal. Saray publicó que era “muy de arrebatos. Sentía que ya estaba escrito, que era mi momento de irme… y me bloqueé, me vine abajo y me superó… Lo siento”.

Revisa el momento acá: