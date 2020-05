Novia de “Contra viento y marea” está hospitalizada

View this post on Instagram

Lamentablemente todo el agotamiento y la carga de responsabilidades a mis espaldas me pasaron la cuenta ya que me fui dejando de lado poco a poco sin darme cuenta. solo pido oración para mi y que todos mis exámenes salgan buenos que no tenga nada grave y mi paso por aquí sea el más breve posible ya que no me gusta estar hospitalizada es muy triste para mi y más ahora que debo estar sola nadie puede estar conmigo como antes. por todo lo de la pandemia que está pasando un abrazo a todos y mil disculpas por no seguir con todos los compromisos y ayudas que estaba compartiendo #YoSoyDonante #DarVidaEnVida #LeyDeDonacion #HipertensionPulmonar #PorUnaLeyMasJusta #LeyDelCancer #QueCadaNiñoCuente #Fortalezayesperanza #DogLovers #VivaLaRealInclusion #QUEDATEENCASA #TodoChileConEmilia