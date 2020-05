El insólito exabrupto de Manuel José Ossandón en el matinal de Chilevisión

El decreto de cuarentena total para el Gran Santiago ha despertado más de un acalorado debate. Uno de ellos se dio en el programa “Contigo en la Mañana” de Chilevisión, entre Fuad Chahín, Manuel José Ossandón, Iván Moreira y Helia Molina.

En este contexto, el senador Ossandón expresó que “era evidente que si llegábamos a un peak había que tomar medidas más radicales. Del punto de vista sanitario, se entiende que si hacíamos una cuarentena total hace dos meses íbamos a pasar mucho mejor la pandemia, pero podíamos generar problemas muchísimo más graves“.

En medio de su opinión, Ossandón fue interrumpido por Julio César Rodríguez, uno de los conductores del programa, quien citó unas palabras de Jaime Mañalich. Y luego por Monserrat Álvarez, quien anunció una pausa comercial. Y ahí vino el exabrupto.

Cuando la animadora terminó de hablar, se escuchó el reclamo de Ossandón. “Si no me van a dejar intervenir mejor me voy poh, hue…“, dijo el senador.