Fran Undurraga se desahogo en Instagram tras recibir ácidos comentarios: “Sigan vomitando mier…”

La modelo Francisca Undurraga continúa bastante activa en las redes sociales en medio de esta cuarentena, principalmente en Instagram, donde ha dado que hablar con sensuales postales.

En una de sus últimas publicaciones recibió desagradables comentarios, donde incluso un internauta la acusó de “trabajar como prostituta“, a lo que ella replicó en los comentarios.

No obstante, el día de ayer compartió una nueva postal, a la cual le agregó un extenso texto donde se descargó sobre los ácidos comentarios que ha recibido.

“No me interesa que hablen mal de mí, porque no me dañan en lo absoluto. Lo que sí me preocupa es que en estas épocas donde nos tenemos que unir y respetar, solo por nuestra condición de ser seres humanos, haya tanto odio en redes sociales. Me da una pena enorme que en vez de enfocar su energía en tratar de llevar esta catástrofe a nivel mundial, desde el amor, sigan vomitando mierda. No han aprendido nada“, partió comentando.

Luego continuó: “Y para le gente que siempre me ha apoyado, no saben lo bien que me hacen. Estoy en una situación difícil, lejos de mi país y mis seres queridos, pero cada palabra suya, cada mensaje de aliento es punch de energía. Gracias”.

La extensa publicación sumó más de 100 mil likes y superó los 2,500 comentarios, donde los internautas aplaudieron la valentía de Undurraga.

Aquí puedes ver la imagen: