José Antonio Neme casi se casa en Estados Unidos con importante ejecutivo

José Antonio Neme reveló que casi se casa en Estados Unidos tras una larga relación. El periodista habló del momento en entrevista con Jordi Castell en el programa “El Aperitivo” de Revista Velvet.

“Estuve a punto de casarme en Estados Unidos. Después de Marcelo tuve una relación muy larga con un norteamericano que nadie supo, porque la mantuve muy en reserva. Era un ejecutivo de una gran compañía y yo viajaba, el venía y así. Tenía muchas cosas en Estados Unidos y me llevé así el 2017, el 2018 y parte del 2019. Tuve planes de irme y de casarme, y ahí empecé a averiguar el tema de los programas“, reveló el comunicador.

“Después la relación terminó por varias razones, era de personalidad complicada, yo puse mi cuota, lo pasé pésimo al final. Fui a buscar mis cosas con mi hermana que me acompañó. Yo soy bueno para los duelos, los hago, no los esquivo. Un tipo bien importante en mi vida”, agregó.

Por otra parte, el periodista se refirió al uso de las redes sociales calificando algunas conductas de los internautas como “impertinentes”.

“La gente es tan metiche, si veo una foto que no me agrada paso la foto, no me voy a tomar un minuto para escribir, una impertinencia absoluta. Es problema mío. Hay conductas impertinentes. Esas personas que se gastan el tiempo en escribir una insensatez es como get a life”, cerró.