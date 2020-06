“¿Imaginaste que el mundo se iba a paralizar?”: Héctor Noguera realizó potente llamado a través de sus redes sociales

View this post on Instagram

Repost @tenemosquehablardechile ¿Por qué no comenzamos a imaginar un Chile como nunca antes nos atrevimos a imaginar? Imaginar que cambiamos un mezquino “competir” por un inmenso “colaborar”, y que la empatía se puede conjugar hasta convertirla en verbo nacional. Imaginemos un país en que el futuro lo escribimos para todos. Si todos nos comprometemos, si somos capaces de dialogar, sí se puede hacer realidad. #TenemosQueHablar