"Ahora vives dentro de nosotros... te amo para siempre": El profundo dolor de Natalia Valdebenito

No te vas de mi, Tatita amado. No te vas. No dejaré de honrarte en cada copa vino. En cada vals y cueca bien bailada. En cada sonrisa. En cada madrugada. En cada fiesta y celebración. Gracias por la casa de muñecas que me hiciste. Por ayudarme siempre con las tareas, incluso en la escuela de teatro y enojarte un poco noma cuando perdía las cosas que me prestabas. Por sacarme a bailar. Por mirarme así. Por tu amor incondicional. Por abrigarme. Por cuidar a mi madre y a mí desde antes de nacer. Por agarrarme fuerte de la mano en las olas más altas. Por tu humor y desfachatez. Por esas copas de vino conversadas llenas de historias y recuerdos. Por tus manos creativas, precisas, talentosas y trabajadoras. Por la complicidad infinita. Por respetarme. Por apoyar mis pasos y aplaudir cada uno. Por animarme siempre. Bendecir mis viajes y creer que podía llegar lejos por mi misma. Por sentirte orgulloso. Por conocerme y no juzgarme. Por arroparme con tu amor. Gracias, Tatita amado, por tus ojos amarillos inolvidables. Porque si cierro los míos te veo sonriendo. No te vas porque ahora vives dentro de nosotros y honraremos tu nombre y vida. Te amo para siempre, Tatita mío. ♥️