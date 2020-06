Myriam Hernández y sus conciertos vía streaming: “Me he preparado mentalmente para no recibir aplausos”

El próximo 28 de junio, además del 4 y 5 de julio, la cantante nacional Myriam Hernández hará tres conciertos que se difundirán vía web. Cada uno tendrá una temática en particular, según comentó en entrevista con el programa El Rompecabezas de Radio Agricultura.

El primer día se llamará “Myriam: Íntima, encuarentenada”. La segunda presentación reunirá las canciones menos conocidas de la artistas en “Myriam: Lado B”. Finalmente, los grandes éxitos serán presentados el 5 de julio en “Myriam: Éxitos”.

“Hoy es muy extraño todo esto, tenemos que acostumbrarnos a usar este tipo de plataformas para comunicarnos con el público. Ya hemos pedido permiso y tomado las medidas para hacer los conciertos en un teatro”, comentó la cantante al programa El Rompecabezas.

“Vamos a sanitizar todo el lugar y los instrumentos. Vamos a mantener la distancia social, usaremos mascarillas previo al concierto, pero haremos un show con todos mis músicos“, agregó Hernández.

“Cuando estás en tu casa y cantas, no hay aplausos ni nada. Ahora, en estos conciertos me he preparado mentalmente para saber que tras cada canción no habrá aplausos. Quizás yo me aplauda o le pida a mis músicos que lo hagan jaja”, reconoció el viernes en diálogo con Pedro Carcuro, Gabriela Valenzuela y Francisco Sagredo.

La cantante analizó el momento que el rubo artístico vive. “Nos ha afectado mucho, porque la gente tiene que priorizar. La comida y la salud en lugar de distracción. Yo siento que vamos a tener que acostumbrarnos por un largo tiempo a usar más este tipo de plataformas porque se ve todo muy complicado”.

Previo a cada concierto, la artistas tendrá un chat para interactuar con el público. El abono para las tres jornadas parte desde los $19 mil pesos más cargo por servicio y se pueden adquirir en Tickethoy. Parte de la recaudación irá en beneficio de la Red de Alimentos.