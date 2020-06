Kel Calderón fue criticada por visitar a su papá sin mascarilla tras “recorrer Santiago”: envió fuerte respuesta 

Kel Calderón fue criticada por visitar a su papá, el abogado Hernán Calderón, en una nueva celebración del Día del Padre en medio de la crisis sanitaria por Covid-19 y “sin mascarilla”. La joven licenciada de Derecho rápidamente aclaró la situación y envió una potente respuesta.

El día de ayer varios famosos destacaron la noble labor que han cumplido sus padres por medio de publicaciones en redes sociales. Kel decidió decidió compartir una fotografía en su cuenta de Instagram donde aparece abrazando a su progenitor. Además, escribió un homenaje a quien considera “su héroe” y “mayor ejemplo”.

“Siento su respaldo y su protección en cada uno de los segundos de mi vida. Jamás podría poner en palabras la admiración profunda que siento por este ser humano y el orgullo infinito que me provoca ser su hija, porque fuera de lo BRILLANTENTEMENTE INTELIGENTE que es, tiene un corazón de abuelita que es ridículo de lindo y lo lleva a emocionarse con las cosas más chiquititas ♥️🙌”, partió escribiendo.

“Papá, hoy solo quiero decirte que tenerte a mi lado me hace sentir que nada jamás podría dañarme y te agradezco hasta lo más hondo por ser mi brújula de justicia y que me hayas enseñado el valor de los actos que nos definen como personas ♥️”, agregó Kel.

“Hoy quiero decirte que te amo con todo todo todo mi corazón y solo espero morirme antes que tú porque no me puedo imaginar una vida en la que no te tenga conmigo🥺🙏”, finalizó la hija de Raquel Argandoña.

Las palabras de Kel fueron aplaudidas por sus seguidores, sin embargo recibió críticas por parte de una internauta. Recordemos que la joven lidera “Redes en Caja”, una iniciativa que la moviliza por diversas comunas de Santiago repartiendo alimentos a familias vulnerables en medio de la pandemia. En ese contexto, fue increpada por visitar a una persona mayor sin tomar medidas de protección —por ejemplo mascarilla— tras exponerse al contagio.

Las palabras de la molesta internauta no pasaron desapercibidas por Kel, quien rápida y duramente respondió: “A mi me parece una ridiculez absoluta que pienses que esa foto es de hoy”, aclarando que la imagen es antigua y que no estuvo en contacto con el abogado.

Revisa los comentarios a continuación: