Antonia Bosman publicó videoclip de su primer single: fue protagonizado junto a su pololo

A fines de mayo la actriz de “Pacto de Sangre” Antonia Bosman reveló a través de las redes sociales que incursionaría en una nueva área: la música. Estas palabras se ven concretadas en un videoclip que acaba de estrenar y lo protagoniza en compañía de su pololo.

Su primer single, titulado “Otra noche“, fue escrito por ella y ya cuenta con más de 44 mil reproducciones en YouTube.

“Esta es mi primera canción y mi primer video. Con esto estoy lanzando mi carrera musical y por eso tratamos que el video tuviera harta producción. Lo grabamos en un día, antes de la pandemia”, sostuvo la intérprete a LUN.

Además en el video contó con la participación de su pololo de hace tres años, el actor y bailarín Patricio Arratia de 33 años.

“Cuando me imaginaba el video, el Pato siempre estaba para mí como protagonista, porque era una historia de mucha química y eso es un poco lo que me pasó con él, así es que todo calzaba perfecto. (…) Queríamos retratar una química real. Si bien podría haberlo actuado con otra persona, creí que era una oportunidad para hacerlo con él y no había ningún pero”, sostuvo Bosman ante la participación de su pareja.

Por último la artista expresó que quedó muy satisfecha con el resultado del video, el cual puedes revisar a continuación: