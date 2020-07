“Te quedan los tacos”: Rafael Araneda fue víctima de “bullying” tras excéntrico baile del recuerdo

El animador Rafael Araneda sufrió burlas a través de sus redes sociales, luego que el comunicador chileno recordara una de sus participaciones en la televisión mexicana, donde bailó en un programa de TV Azteca.

El “Rafa”, mostró un video en el que aparece realizando un ensayo en tacones para el programa “Sí se puede”, exitoso espacio de baile en la señal norteamericana.

“Miren lo que encontré en los archivos. Un bonito recuerdo, pero difícil desafío que me hicieron los amigos de Sí se puede. Azteca, les encargo el dolor de pie luego de los ensayos y la presentación”, dijo.

“Te quedan los tacos”, “Como me he reído Rafa, que cómico y tu actitud es todo”, “Te pasaste, porque no bailamos lo mismo en Rojo”, fueron alguno de los comentarios.