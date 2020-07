“Quiero ser la voz de todas las mujeres”: Daniela Nicolás oficializó su candidatura para importante certamen a nivel nacional

View this post on Instagram

Hoy partimos oficialmente en la competencia @misschileuniverso ♥️. Desde hace tiempo que pensaba en participar, la idea rondaba en mi cabeza pero si me decidía, era para hacerlo increíble!!! Representar a nuestro país es muy importante y hay que hacerlo de la mejor manera. Llevamos meses con el mejor equipo preparándonos para ir con todo y demostrar que el ideal de belleza ha cambiado con los años. Ahora somos mujeres empoderadas, representamos distintos ideales y tenemos un mensaje que transmitir en base al amor propio y sobre todo en la aceptación. Y esta es sin duda la gran razón por la que decidí presentarme, quiero ser la voz de todas las mujeres en esta tremenda plataforma llamada Miss Universo. Ahora necesito de toda su energía para ganar y representar asi a todo mi lindo país! ♥️