Johnny Depp reveló que le dio marihuana a su hija cuando solo tenía 13 años: “Estaba siendo un padre responsable”

El pasado martes el actor Johnny Depp acudió al tribunal británico luego de que el martes luego de que demandara al diario The Sun por arremeter contra él cuando su expareja, Amber Heard, lo acusó de violencia doméstica.

Si bien la cita tenía relación con la demanda contra el periódico británico, lo que más llamó la atención fue cuando el intérprete reveló que le dio marihuana a su hija Lily-Rose Depp, cuando tenía 13 años.

Según narró, “era una cuestión de seguridad (…) Fue el caso de un padre preocupado por su hija“, explicó.

En esta línea la joven que ahora tiene 21 años le contó a su padre en la oportunidad que alguien le ofreció hierba en una fiesta. “Ella dijo que no sabía qué hacer. Y le dije que no probara drogas con personas que no conoce”, afirmó Depp.

En este sentido, el actor le pidió permiso a la madre de la menor, Vanessa Paradis, para ofrecerle un poco de marihuana, con el fin de que la joven experimentara la sensación.

“No quería que una niña de 13 años se volviera paranoica. Quería que confiara en mí. Si mi hija me decía que estaba lista, era porque lo estaba (…) Hice la experiencia lo más placentera posible”, aseguró.

Esta declaración se pone en contexto luego de que el periódico The Sun se refiriera al uso de drogas por parte de Depp, quien admitió haber probado “todas las drogas conocidas”, pero negó haber atacado a Heard, así como justificó sus acciones en relación con su hija, afirmando que estaba siendo “un padre responsable”.