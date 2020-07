El lamento de Stefan Kramer: “Pienso que no se medió la internacionalización de mi carrera”

A pesar que el humorista chileno Stefan Kramer es un éxito en nuestro país, el comediante tiene un gran lamento respecto a su idea de internacionalizar su carrera. A pesar que lo intentó, el imitador no lo pudo llevar a cabo.

Así lo dejó demostrado en un Live de Instagram con Martín Cárcamo. “Seamos francos, no lo he logrado nomás, cuando me preguntan esto, siento que como que tengo que dar explicaciones y solamente, pienso que no se dio”.

“Trato de pensar que, cuando uno va creando, ya con el mundo tan globalizado, tienes las herramientas de poder ser conocido internacionalmente. Pero no soy más que esto po weon”, agregó.

Respecto a si una de las determinaciones fue por su familia, Kramer, expresó que “los niños están chicos. En ese sentido a la familia siempre hay que cuidarla. Aunque acá en la casa me dicen ‘arriesguémoslo una vez’. Creo que no ha existido el momento para que se dé”, cerró.