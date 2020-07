“Me entregó al amor de mi vida”: Diana Bolocco reveló en qué programa se enamoró de Cristián Sánchez

View this post on Instagram

Mi #tbt de hoy es una foto del año 2007. Alfombra roja. Un programa al que le tengo muchísimo cariño. Fue mi primer desafío como conductora, pero sobre todo me entregó a un gran amigo @jaimecolomat y al amor de mi vida @crissancheztv. Después me regaló a otro gran amigo @fuentesilva (ya viene esa foto del recuerdo). Cómo no le voy a tener cariño? Coméntenme aquí si se han enamorado alguna vez de algún compañero/a de trabajo.