El tierno y romántico video que realizó Francisca Merino con su pajera

La actriz Francisca Merino y su pareja, Andrea Marrocchino ya llevan cerca de un año y medio de relación. En ese sentido, la pareja siempre se muestran activos en redes sociales, dejándose mensajes en Instagram y compartiendo varios momentos juntos.

Bajo ese panorama y en plena pandemia, los tortolitos no han podido estar juntos, por lo que la “Pancha” decidió subir un romántico video de TikTok junto a su pareja. “Si hay alguien que me cuida y me ama, me respeta y me hace inmensamente feliz eres tú”, publicó Merino.

Esta postal llegó a los más de 17 mil Me Gusta y recibió cientos de comentarios cariñosos de sus fans, deseándoles lo mejor y que se vuelvan a reencontrar.