Daniela Nicolás renunció a programa por malos tratos: “Me gritaban hasta con garabatos en frente de mis compañeros”

Daniela Nicolás solidarizó con la renuncia Camila Stuardo al programa “Nexo” de ESPN, en donde participan Cristián Sánchez, Juli Zeitune, Rafael Olarra y Jorge Gómez. Y de donde ella también renunció.

“Lamentable.., pero esta es la misma razón por la que tuve que renunciar yo. Por malos tratos que en reiteradas ocasiones denuncié dentro del canal y no fui escuchada. Todo mi apoyo a Camila”, escribió Nicolás en Twitter.

“Amaba mi trabajo y mis compañeros, pero era insostenible el mal trato del alto mando del canal. Si supieran por todo lo que pasé, entenderían por qué Camila está renunciando también. Fue horrible. Y me cansé de quedarme callada“, añadió.

Luego, Daniela profundizó su experiencia en una entrevista con El Filtrador, en donde contó que “algunas veces me gritaban hasta con garabatos en frente de mis compañeros de equipo, más de una vez frente a algún invitado del programa”.

“En otra ocasión me gritonearon dos minutos antes de salir al aire. Tuve que llamar a mi mamá para preguntarle si estaba en la casa para que viera el programa y me mandara un WhatsApp por si tenía cara de ponerme a llorar. De verdad era demasiado. No era un reto piola, estoy hablando de que me gritoneaban“, agregó.

Otro episodio que recuerda es cuando la trataron de “flaite” por cómo andaba vestida: “Tuvimos una reunión con los jefes más altos que habían venido a Chile y yo andaba con un polerón tapándome, y mi superior viene, me baja el cierre del polerón, así súper agresivamente, y me empieza a putear ‘por lo flaite que andaba vestida’, según dijo. Después de eso va al camarín y me empieza a gritar, reiterando que me vestía como una flaite y que no iba a salir así en el programa y le dije que no tenía más ropa, que eso era lo que había traído para ese día”.

“Mi único problema era con la jefa ahí, con los demás yo tenía muy buena relación, muchos me defendían y me apoyaban (…) Todos escuchaban cómo me gritoneaban y muchas veces conversé, muchas veces hablé, muchas veces lo dije y nadie me pescó, entonces no me quedó más que renunciar“, dijo.