Raquel Argandoña se enfureció con pitanza de Pancho Saavedra y Kramer: “Sígueme huevia… y me las vas a pagar”

El programa “Socios” de Francisco Saavedra, transmitido por Instagram, se caracteriza por hacer pitanzas a distintos famosos. Con Stefan Kramer y sus múltiples imitaciones, echan a rodar toda su artillería para hacer caer a sus conocidos del medios.

Esta vez la víctima fue Raquel Argandoña, quien mientras recibía la burla, no se la tomó para nada bien. Cuando finalmente le dijeron que era una broma de ellos, cambió inmediatamente el tono.

La broma constó en que Pancho Saavedra se hizo pasar por un periodista de Las Últimas Noticias y la llamó para saber su opinión sobre unas fotos de ella teniendo sexo en el balcón de su departamento. Después la llamaría “Don Francisco” porque le habían llegado las mismas fotos a su WhastApp.

“¿Quién te dio mi número? Porque este es privado”, recibió el llamado llamado Raquel.

Saavedra: “Usted sabe que en los medios todos tenemos los números…”.

Argandoña: “No me mientas, dime quién te lo dio o te voy a cortar”.

Cuando el “periodista” le empieza a decir que tiene las fotos íntimas, Raquel intenta sacárselas como que no le interesa. “Ya, ¿y cuál es el problema? Si me veo bien, pónla en la portada, hueón. Si no, no. Si estoy en mi casa hago el amor donde yo quiera”, replicó.

Cuando comenzó a notar que era una pitanza, cortó: “Sabís qué ándate a la mierda, la verdad es que parece que con la cuarentena no tenís nada que hacer”.

Round 2

“Hola Raquel, cómo estás, te habla Mario”, llamaron nuevamente. Esta vez Kramer al teléfono.

Argandoña: “¿Qué Mario?”

Kramer: “Mario Kreutzberger, perdona que te llame a esta hora…”.

Argandoña: “Por qué no te vas a la mierda, no me llamái para la Teletón y me vas a llamar para la casa”.

Corta nuevamente el teléfono.

Round 3

Llaman una tercera vez. Pero esta vez la imitación de Don Francisco la colmó.

Argandoña: “Sígueme hueviando y me las vas a pagar”.

Corta una vez más.

Round 4

Al notar la evidente molestia de la panelista de “Bienvenidos”, Saavedra y Kramer deciden llamarla para decirle que eran ellos dos y que no se enojara, que era una broma.

“¿Fuistes vo’, mierda? (…) Par de huevones… agradece que no te mandé a la mierda. ¿Me tenís al aire?“, cambió el tono, con uno bastante más ameno.

12.500 personas estaban conectadas. “¿Me estás hueviando? Yo soy una lady no digo garabatos”, se largan a reír.

Revisa el momento completo a continuación: