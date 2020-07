Kathy Salosny se refirió a su comparación de Caso Viñuela con Felipe Camiroaga: "No estoy haciendo una defensa..."

Si un nombre ha resonado esta semana, ese es el de José Miguel Viñuela, exanimador de “Mucho Gusto” que fue duramente criticado por cortar el pelo de un camarógrafo del espacio sin su consentimiento.

Las disculpas públicas que ofreció al día siguiente no fueron suficientes para evitar una demanda de la víctima que se alza a los 100 millones de pesos, además de su desvinculación del matutino como conductor.

Las reacciones de sus colegas no tardaron en aparecer y una de las primeras en pronunciarse fue su excompañera de labores, Katherine Salosny.

En la oportunidad Salosny sostuvo que Viñuela “es así, hiperventilado”, en el programa “Hola Chile” de La Red, agregando además que no es el único responsable. “Hubo una complicidad, hay un productor ejecutivo que te puede decir en la oreja ‘para’“, narró.

Una de sus declaraciones que mayores reacciones provocó fue la comparación que realizó con el fallecido animador Felipe Camiroaga, donde señaló que el rostro de TVN era igual de “desordenado”, pero no generaba estas polémicas.

En este sentido en un live con su amigo y periodista José Antonio Neme, Salosny decidió aclarar sus dichos.

“Se malinterpreta. Cuando cito a Felipe Camiroaga, quien en algún momento y cuando hicimos programas juntos, él hacía muchas locuras y muy desbordado en aquellos tiempos, era como algo súper normal y natural. Hoy día estamos viviendo otros tiempos ya. Entonces, cuando José Miguel Viñuela hizo lo que hizo, que sí, fue súper violento y todo, yo simplemente hice una cita de lo que antes se hacía en televisión”, expresó.

Luego agregó: “Antes pasaban cosas que seguían de largo. O sea, que no se tomaban en cuenta como un abuso, como una situación que iba más allá de los límites”.

Reiterando su postura

Con el fin de dejar más clara su postura, la animadora reiteró su condena al animador.

“No estoy diciendo que no sea culpable, no estoy haciendo una defensa a José Miguel Viñueña. Lamento lo que le pasó a él y lo lamento mucho. Lo que él hizo fue como volver a los tiempos de la televisión anterior, a lo que estábamos acostumbrados antes (…) ahora hay una sensibilidad distinta, una voz ciudadana que finalmente reclama por sus derechos y por el abuso que existe a todo nivel. Eso fue lo que le pasó la cuenta al Jose“, sostuvo.

Finalmente agregó: “Podemos mencionar a tantos que cruzaron los límites y que nunca nadie dijo nada, ni se hizo nada y se silenció, se silenciaron un montón de cosas. Así como ha sido la historia del país”.