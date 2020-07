Danna Paola enciende las redes sociales con bikinazo en paradisíaca playa

La actriz y cantante mexicana Danna Paola hizo furor este sábado con una fotografía en bikini en una paradisíaca playa.

“Quiero vivir en la playa… 😏☀️”, escribió una de las exprotagonistas de “Elite”, quien ya no será parte de la nueva temporada de la serie de Netflix

“Wowwwwww!!!!! Ese cuerpazoooonde Veranoooo!!!”, “Lets go to the beach🏖💛”, “hermosaaa”, “Danna Nalgona jJajajaja 😍”, “QUE HERMOSURA😍” fueron algunos de los comentarios. En tanto, recibió más de 2 millones de “me gustas”.

Recordemos que lejos de los set de grabación, ahora se ha dedicado a promocionar su nueva canción junto a Sebastián Yatra.