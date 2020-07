Ale Valle arremetió contra sus excompañeras de trabajo tras dichos contra Daniela Vega: “Lamento no dejar algo bueno en esas mentes”

Bastante polémica han causado las palabras de “Las Indomables” respecto a la actriz Daniela Vega, luego de que en el último episodio Patricia Maldonado asegurara que ella no es mujer “porque tiene próstata”, entre otros dichos.

Las redes sociales rápidamente hicieron eco de sus palabras y han sido varios los rostros que se han sumado a las críticas, entre los que se encuentran Francisco Saavedra, Kel Calderon y Alejandra Valle.

Esta última utilizó la red social de Twitter para referirse en especial a sus excompañeras de trabajo, Catalina Pulido y Claudia Schmitd, retuiteando un video en donde del programa de las opinólogas.

“Lamento no dejar algo bueno en esas mentes. Supe lo malas q eran cdo intentaron hacerme daño y me dejaron sin trabajo (@LaRedTV me echó x decir en conversa personal lo q pensaba de los pacos), pero no lograron quitar mis convicciones”, expresó en Twitter.

