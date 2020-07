Carlos Zárate regresó con “talla” de Tonka Tomicic a “Bienvenidos”: “Me hizo reír y me ayudó a que se me pasaran los nervios”

Este lunes, y luego de cuatro meses fuera del programa, Carlos Zárate regresó al matinal de Canal 13, “Bienvenidos”, en donde tuvo una particular presentación por parte de la animadora del espacio, Tonka Tomicic.

Es que mientras terminaba el informe del tiempo con Gianfranco Marcone, la conductora le dijo al meteorólogo que “nosotros tenemos en el canal un huracán, el huracán Zárate”, para luego darle el pase al periodista, quien se río y destacó “muchas gracias por lo del huracán… bueno, huracán de tamaño puede ser”. Ante ello, Tonka enfatizó lo siguiente: “Por intensidad en su trabajo en las noticias”.

Tras su retorno al espacio matutino, en donde habló de temas como los casos de coronavirus en Miami o cómo es la vida carcelaria de El Chapo, Zárate confesó que “estoy muy feliz de volver. Han pasado cuatro meses larguísimos y lo único que quería era salir”

A lo anterior, la figura del 13 agregó que “Tonka y Polo (Ramírez) me lo hicieron muy fácil, sobre todo Tonka con el cuento del huracán, me hizo reír y me ayudó a que se me pasaran los nervios. Pero eran esos nervios de gusto, de placer de estar acá y de seguir aportando. Creo que hoy Chile necesita todas las voces posibles”.

Carlos declara que en esta vuelta al matinal, se trata “de retomar lo que había antes, pero claramente hoy nuestro país tiene más dificultades y desafíos, y aquí es donde tenemos que sacar nuestras voces, nuestro talento y tratar de salir adelante para que eso redunde en el beneficio de Chile”.

Zárate manifiesta que “Bienvenidos es como mi segunda casa, después de prensa, y siempre me han acogido, me han respetado, me han dado voz y eso lo agradezco mucho”, sintetizando, acerca de las medidas sanitarias, que “estoy en un estudio, el 7, que es el más chico que tiene el canal y absolutamente solo, por lo que no se requirió usar mascarilla”.