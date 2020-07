Es oficial: Integrante de “Las Indomables” ya no sigue más en el programa

Luego de un polémico programa de “Las Indomables”, donde Claudia Schmitd dejó abruptamente la transmisión por un roce que tuvo con Patricia Maldonado, este lunes se confirmó que la uruguaya ya no sigue en el programa.

Cabe recordar que el pasado viernes se vivió un tenso momento. Todo comenzó cuando Schmitd leyó el comentario de una fanática, quien se refería a la situación de Mega tras la polémica de José Miguel Viñuela. Ante esto, Claudia quiso entregar sus apreciaciones, pero fue interrumpida por Maldonado, quien pidió que cambiaran de tema.

“Yo creo que se trataron de adaptar a la realidad y se olvidaron de que…”, alcanzó a decir Claudia, quien fue interrumpida por Maldonado: “¿Sigamos saludando?”, dijo la exrostro de Mega.

“Paty, no me cortes cuando estoy hablando porque también me gusta dar mi opinión”, respondió Schmitd, quien nuevamente fue “silenciada” por Patricia: “Sigamos saludando, sigamos saludando?”, repitió.

Ante esto, la uruguaya no aguantó más y decidió abandonar la transmisión, confirmando además, su salida definitiva del programa.

Mensaje de Patricia Maldonado

Debido a esta situación, en el programa de este lunes Maldonado aseguró que su colega “dio un paso al lado, y es legítimo porque en este canal a nadie se le tiene a la fuerza, muy por el contrario”.

“Lamentamos que la Claudia no continúe con nosotros, ella es un muy buen aporte. Durante el tiempo yo hice un proyecto con ella en la Radio Agricultura junto con la Cata (Pulido) nos fue muy bien. Ella tomó una decisión y es legítima, ella puede hacer lo que quiera”, agregó la exrostro de Mega.

Finalmente declaró: “Por lo tanto le deseamos que le vaya estupendo, en cualquier proyecto que ella inicie le deseamos muchísimo éxito”.