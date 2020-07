Duro episodio de violencia: Myriam Hernández develó el momento cuando creyó que un ex pololo la iba a matar

La cantante Mriam Hernández reveló en Sigamos de Largo de Canal 13, el momento en que fue víctima de violencia durante un pololeo. En dicho episodio llegó a pensar que su ex pareja la iba a matar.

Hernández por primera vez se refirió al tema con alguien que no pertenezca a su círculo cercano y optó por develar el violento episodio para ayudar a mujeres que hayan pasado por algo similar.

El panel consultó sobre cómo tomó la decisión de culminar con esa relación: “Yo creo que el miedo (me hizo salir). Bueno, me conversó mucha gente. Yo creo que me dio miedo, me dio miedo que me pudieran matar”, expresó.

“(A bordo de un auto) En un momento sentí que me agarraron del cuello, yo no podía respirar, y sentí por primera vez que me podía morir, de verdad. Entonces, con mucha cautela, traté de actuar como que todo estaba bien, porque (él) se arrepentía en ese minuto, pero no me dejaba volver a la casa y estaba manejando”, agregó.

Afortunadamente logró sortear el momento. Luego de aquel episodio jamás volvió a tener contacto con el agresor: “Para mí fue tremendo, pero me siento muy feliz de haber salido de eso, de haber encontrado un hombre maravilloso con el que tengo 28 años de matrimonio más dos de pololeo. Se puede salir de esto, se puede salir de una relación tóxica, se puede salir adelante, se puede empoderar una mujer, se puede valorar”, afirmó. Hernández.