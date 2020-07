“No me canso de admirar tu hermosura”: Eva Gómez entregó potente mensaje junto a fotografía en ropa interior

View this post on Instagram

Blanco y negro… reto femenino para empoderarnos, unirnos, y hacer un pacto de empatía las unas con las otras… pero resulta q veo fotos de otras mujeres q se animaron a sumarse y no salgo de mi asombro al ver q no hemos entendido nada, q están las q critican la gordura, flacura… si eres fea o guapa, lo q a veces es incluso peor pq intimida y es peligroso para las otras! Si muestras piel o no lo haces… hasta las rodillas hay mujeres q han criticado… LAS RODILLAS!!! Me pregunto entonces cual es el sentido de este reto femenino más allá de buscar una foto q nos guste mucho y subirla con la ilusión de q “estamos construyendo una fuerza común”? Definitivamente de nada sirve si el resultado sigue siendo el juicio implacable y la crítica gratuita de otra mujer indolente, burlona, poco empatica incluso aburrida que hace bolsa este “reto femenino”. Ojo, q todos alguna vez hemos sido víctimas y victimarias… tomar conciencia de esto puede significar cambios… este blanco y negro debe venir acompañado de autocritica y de respeto. De la certeza de saber q no somos ni enemigas ni competencia, es más, deberíamos ser todo lo contrario. QUERIDAS MUJERES este es mi Instagram y subiré las fotos q estime conveniente y la q no tenga nada bueno q decir o críticas constructivas… q pase de largo!!! Mi compromiso es hacer exactamente lo mismo, ese es mi granito de arena. Lindo fin de semana a tod@s ❤️❤️❤️💓💓💓💖💖💖💖 #sipuedesquedateencasa #viernes #💃