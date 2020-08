“Yo quedé destruido”: José Antonio Kast revela ácido comentario que recibió sobre su apariencia física en plena transmisión de “Las Indomables”

Hace algunos días se vivió un particular episodio del programa “Las Indomables“, espacio liderado por Patricia Maldonado y Catalina Pulido.

Esto, porque las animadoras tuvieron a diversos invitados al espacio, tales como Checho Hirane y el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Fue justamente este último quien relató una particular historia, que hizo reír a los presentes en el programa. Todo comenzó cuando las animadoras se referían a los piropos, cuando Kast reveló que “yo parece que soy del gusto de personas que tienen un poquito más de edad, me iba muy bien en algunos ambientes, pero de gente más joven que yo nunca he recibido piropos“.

Tras esto, Pulido expresó que José Antonio era “mentiroso” por lo que decía, tras lo cual el político relató una divertida anécdota.

“Me han dicho de todo, yo creo que la cosa que más me preocupó (fue) una vez que estábamos haciendo feria, y una señora iba con unas amigas que me ayudaba ahí en el puerta a puerta, a repartir volantes, y una le dice ‘mira aquí este tremendo sujeto que traemos para acá’, y me queda mirando y me dice ‘uh tiene menos poto que un chuzo’, y ahí yo quedé destruido“, contó Kast, causando risas en los demás invitados.

Ante esto, Catalina lo defendió y aseguró que “a mí me cargan los hombres potones, te lo juro por Dios”.