Francisca García-Huidobro entregó reflexivo mensaje en medio de la pandemia: “Nadie podría haber estado preparado para lo que estamos viviendo”

Todos…pero todos hemos tenido momentos malos, pero malos malos!!! Nadie estaba ni podría haber estado “preparado” para lo que estamos viviendo… Hoy tuve uno de esos “momentos “ que alegran la vida. Desde mi lugar de privilegio les comparto esta foto que “me robé” hoy y que deberíamos haber hecho el 13 de diciembre del 2019….y que no pude hacer por razones que ya saben. Gracias porque estaban los mismos!!!!! @carlagasic @javieyzaguirre @vanirosenthal @peluqueria.joseluis Y siempre: @mpazjimenezp @catitaprieto