“¿Es verdad que tu hermano apuñaló a tu papá?”: Los “incómodos” mensajes que ha recibido Kel Calderón en las últimas horas

“Donde hay esperanza siempre habrá dificultades” ⁣ ⁣ Con @redesencaja estuvimos en el campamento Violeta Parra en Cerro Navia. Un campamento femenino, liderado por mujeres y aunque las condiciones temporales no nos ayudaron intentamos dar lo mejor de nosotros para todas las familias que lo necesitan en estos momentos.⁣ ⁣ Recuerda que si quieres ser parte de #RedesEnCaja puedes hacer tu aporte a través de nuestra pagina web, estaremos eternamente agradecidos (Link en mi bio) ☺️💙🙏🏻⁣ ⁣ Video: @Ozcar 🎼Sea – BTS PD: Nada podrá detenernos, NADA.