¿Lo recuerdas? Ex ganador de “Operación Triunfo” casi queda tetrapléjico

El cantante César Ávila fue uno de los grandes ganadores del reality de Mega “Operación Triunfo”, espacio que fue transmitido en el año 2003.

Sobre su participación, Ávila indicó que “me ayudó a mostrarme y me sirvió porque fue una academia de alto rendimiento, en donde tuvimos grandes profesores y en donde pudimos aprender cosas que no manejábamos”, según consignó el medio Página 7.

En este sentido, señaló que el “desplante y la energía que se generó en ‘Operación Triunfo’ me ayudó bastante a mejorar como artista, a poder proyectar mi música y que la gente me reconociera como cantante“.

No obstante, el artista reveló que en el año 2012 sufrió un grave accidente, que casi lo dejó tetrapléjico: “Tuve un accidente muy grande, estuve a punto de quedar tetrapléjico. Iba a la casa temprano, y se habían robado una camioneta que venía sin luces. Al cruzar, no la vi y me impactó“.

En este contexto, César recordó que “choqué una señalética y terminé dentro de una casa. Fui al hospital del Salvador y me dicen que tengo un esguince cervical leve. Después me saqué otra radiografía y arrojó que tenía la séptima vértebra desplazada. Me dijeron que eso era súper grave”.

A raíz de esta situación que el artista tuvo que ser operado de urgencia: “Podía girar el cuello y quedaba tetrapléjico“, aseguró.

“Fue tremendo, después de venir de una carrera ascendente, tener que frenar todo y luchar por tu vida fue duro, pero gracias a Dios estoy bien”, sostuvo.

“Después de un accidente tan grande, uno cambia la forma de pensar. Fue una experiencia drástica, fuerte, pero hoy la miro con mucha positividad, porque saqué muchas cosas en claro y no me complico por tonteras. Disfruto mucho más la vida”, fueron parte de sus declaraciones.

Ahora el hombre se dedica a la música. Sobre esto, Ávila explicó que “la primera canción con la que volví después del accidente fue ‘Mi medicina’, que me hizo volver a estar presente dentro de la escena musical. Cambié el estilo un poco, empecé a usar sonidos urbanos, con letras bien motivadoras. Quiero hacer música alegre, entretenida con contenido y en eso estoy trabajando en estos momentos”, concluyó.