“Se nos cayó un héroe”: JC Rodríguez se defendió ante duros cuestionamientos que recibió por actitud con abogado del papá de Ámbar

Durante la jornada de ayer, se vivió un tenso momento en el matinal “Contigo en la mañana” de Chilevisión, protagonizado por el conductor Julio César Rodríguez y el abogado del padre de Ámbar Cornejo, Patricio Olivares.

El hecho más complejo se vivió cuando JC Rodríguez decidió cortar la comunicación con el profesional, luego de que Olivares se negara a entregar más antecedentes sobre el crimen de la joven de 16 años.

“No vamos a estar toda la mañana hablando para que me digas que no puedes hablar de eso, entonces te despedimos, tú tienes lo que tienes que hacer y nosotros hacemos lo que tenemos que hacer”, dijo en la oportunidad Julio César.

“No es que Julio sabes qué, déjame terminar porque te lo estás tomando muy a tal porque me dices ‘entonces te despedimos’, esa no es la intención, la intención es darle respuesta y por favor sean súper conscientes de la etapa en que estamos, hay diligencias que aún se están realizando y hay personas que están en libertad que podrían estar viendo esto, y creéme que el afán de este abogado no es interrumpir, porque les recuerdo que ustedes fueron los principales interesados en tomar contacto conmigo, yo no los busqué”, respondió el abogado.

Críticas en las redes sociales

Ante este tenso momento, los usuarios de redes sociales reaccionaron y criticaron al animador de CHV, en su última publicación de Instagram.

“Se nos cayó un héroe dicen por ahí”, y “aún me da vueltas lo grosero que fuiste con el abogado del caso Ámbar, ojalá fueras así con los políticos y no fueras tanta chacota con ellos“, fueron algunos de los mensajes que recibió JC.

Respuesta

El conductor de televisión no se quedó callado ante las críticas y decidió responder de manera contundente a un usuario de la red social.

“El abogado tiene experiencia. Trabajo en el caso del profesor Nibaldo! Él sabe lo que preguntaremos y puede decir a eso no me referiré pero esto esto y esto otro“, comenzó explicando el animador.

“Su ánimo, su disposición no era esa, seguro estaba mosqueado por las filtraciones o lo que contó Carlos Pinto, a la tercera vez que dijo que no se podía referir y que estaba APURADO, mejor era despedirlo y agradecerle y seguir adelante hablando del tema”, agregó Rodríguez.

“Él no quiso y después del altercado contestó absolutamente todas las preguntas. Por supuesto qué hay cosas que no debe hablar siempre es así, pero eso no quiere decir que no sea capaz de entablar un diálogo con nosotros, cosa que después ocurrió!! Eso!”, concluyó.