Carla Pardo reveló cómo quedó su rostro tras ser picada por un zancudo

En algunos países de Europa el desconfinamiento ha dado unos cuantos pasos más que en Chile, donde ya se vive una “nueva normalidad“.

En este sentido la esposa de Claudio Bravo, Carla Pardo, aprovechó estas libertades para disfrutar de una tarde en familia.

Así, a través de su cuenta de Instagram Carla se mostró en compañía de su familia en un veraniego escenario, donde posó con sus “dos Josefas” en la piscina.

No obstante este panorama no terminó del todo bien, pues horas más tardes le narró a sus seguidores que fue picada por un zancudo en su cara. “Porfa envíen algún secreto para que me dejen de picar los zancudos“, redactó en la plataforma en donde se aprecia su ojo inflamado por la picadura.

Y al parecer los internautas le enviaron mensajes, pues en otra publicación señaló: “Gracias por sus consejos, a ver mañana cómo amanezco“.

Aquí puedes ver las publicaciones que compartió: