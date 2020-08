¡Mediante Zoom! Hoy se estrena inédita obra protagonizada por Luz Valdivieso y Marcial Tagle: “Ha sido como una inyección de energía volver a trabajar juntos”

Este viernes 14 de agosto se estrena la obra teatral escrita por Boris Quercia y dirigida por Álvaro Viguera, llamada “El Paquete“, que tiene como protagonistas a los reconocidos actores Luz Valdivieso y Marcial Tagle.

Mediante la aplicación Zoom de la Sala Virtual MORI, los amantes del teatro podrán observar y disfrutar de esta comedia dramática, enfocada especialmente en estos tiempos de cuarentena que vivimos a causa del Covid-19.

¿De qué se trata la obra?

Desde Agricultura nos contactamos con la actriz Luz Valdivieso, quien nos contó inéditos detalles sobre esta interesante propuesta que presentarán este viernes.

“La obra se trata de una pareja a la que, en medio de la cuarentena, le llega un paquete no pedido… no saben de quién es, no saben si es para él o para ella y tampoco saben qué es”, reveló la actriz nacional.

Asimismo, explicó que “a partir de eso empiezan a elucubrar distintas teorías y empiezan a aparecer un poco los efectos de este encierro prolongado, en un matrimonio solo, en el hombre, en la mujer y en lo que pasa en la relación de pareja”.

¿Qué es lo atractivo de esta apuesta?

En este contexto, la actriz también explicó qué es lo que hace interesante la obra. Según comentó, “de alguna manera es como un espejo para vernos un poquito cómo ha sido este este período tan extraño, y también reímos un poco de lo que pasa con nosotros en este encierro”, aseguró. Sumado a esto, la obra es interesante porque hace “reflexionar también a propósito de las relaciones, del amor, de la inseguridad, de los celos”.

En esta misma línea, la actriz señaló que esta propuesta tiene total relación con el período de cuarentena que estamos viviendo.

“Yo creo que es súper reflejo de lo que pasa, de lo que nos ha pasado como pareja, como matrimonio, en este encierro. O sea por un lado está ella que es profesora, entonces está activa, hace clases y por otro lado está él deambulando, probablemente con una suspensión laboral, como muchos chilenos y chilenas y también cómo reaccionamos frente a esta enfermedad, esta pandemia, unos con más miedo, otros un poco más relajados”.

Una propuesta diferente

Luz Valdivieso también aseguró que esta obra es totalmente diferente a las que se han visto anteriormente. Esto, porque “nosotros no le hablamos como a la cámara hablándole a un interlocutor que está en otro en otro lugar, sino que es una escena íntima entre nosotros, entre un matrimonio dentro de su casa, en que el espectador de alguna manera es un voyerista que observa esto que ocurre, porque en el fondo es como que el computador queda prendido, esa es como la diferencia”.

¿Cómo ha sido trabajar juntos como pareja?

“Ha sido súper entretenido, ha sido como una inyección de energía hacer esto los dos, volver a trabajar juntos”, respondió la actriz, agregando que también han existido ciertos conflictos.

“Ha generado conflictos porque tenemos diferentes formas de trabajar, yo soy más de tele y Marcial es más de teatro, entonces ha sido divertido y también está el tema de los niños, que tenemos que mantenerlos lejos, porque es un matrimonio sim hijos en la obra, así que ha sido todo un desafío (…) yo me río porque digo ‘hay que tenerlos amordazados arriba, frente a una pantalla para que no vayan a bajar"”.

“Este es un desafío súper entretenido y nos ha dado mucha energía y diversión igual, entretención en este día de la marmota eterno que hemos vivido, ha sido una inyección de energía“, afirmó Luz.

¿Cómo ha sido trabajar en esta nueva modalidad virtual?

Según explicó la actriz, si bien no hay nada como la “mística” de una sala de teatro, el hecho de presentar una obra de manera virtual también tiene sus beneficios.

Por un lado está “la sala de teatro, la mística, el lugar como un poco santuario que significa un teatro, eso es irreemplazable, pero el fenómeno de traspaso de emociones, de contar historias, de hacer que la gente se emocione y viva de alguna manera la historia, yo creo que ocurre plenamente y es bien impresionante“.

“Yo como espectadora te lo digo porque he visto varias obras vía Zoom. La sensación de tener a los actores metidos en el living de tu casa, el hecho de estar en tú casa, con tú gente tomándote un aperitivo y viendo teatro es maravilloso”, argumentó.

Además, indicó que “como experiencia es súper completa porque ocurre que después de la función hay un conversatorio en el que todos los espectadores se pueden quedar y conversar con el autor, con los actores, con el director”.

“Eso es algo que no podríamos hacer de otra manera o que no se hace mucho, entonces esa experiencia también yo encuentro que es parte del espectáculo”, complementó la actriz.

Según precisó, “el espectáculo es una cosa completa entre ver lo que es la pieza, la obra y después el análisis que se puede hacer”.

Asimismo, la actriz aseguró que lo que “encuentro maravilloso es la democratización del teatro, que se puede ver en cualquier parte de Chile y el mundo, que vale desde $3.000 la entrada para una familia, o sea tú compras una y le puedes poner una pantalla grande y la ven todos”.

Otro aspecto positivo para Luz, es que el hecho de “llegar al mismo tiempo a regiones con un estreno, o sea hoy día estrenamos y va a estar en las regiones al mismo tiempo que acá. Entonces eso tampoco ocurría jamás, eso también lo encuentro súper maravilloso”, manifestó.

Conoce todos los detalles de esta obra haciendo clic acá. ¡No te la puedes perder!