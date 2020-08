“Hice todo lo que estuvo a mi alcance”: La triste pérdida de Begoña Basauri durante la cuarentena

Este fin de semana la actriz y expanelista del matinal “Mucho Gusto” Begoña Basauri dio una triste noticia: finalmente decidió sacrificar a su gato, “Don Willy”.

“Duerme tranquilo Don Willy💖anciano infinito“, comenzó diciendo la actriz.

“Gracias, gracias a todos quienes me escribieron para ayudarme en esta etapa. Tenía muchas dudas si era lo mejor, no sabía si estaba haciendo lo correcto. El jueves pasado me acerqué a él, me puse en su cucha y le dije “viejo querido dame una señal para saber que estamos haciendo lo correcto” y desde ese día dejó de comer, luego no se paró más y al final dejó de tomar agua”, contó.

“Gracias Willy por acompañar a Sebastián (su pareja) por 22 años y por llegar a mi vida hace 4. Espero que te hayas sentido amado y cuidado porque de verdad que hice todo lo que estuvo a mi alcance para que vivieras tus últimos años como el rey que eres 👑🐱Nos vemos en el cielo de los perritos y gatitos, porque cuando me vaya de aquí es a ese lugar donde quiero ir🐱❤️”, dijo emocionada.

Aparte de responder comentarios en su post de Instagram, la actriz contó en sus historias lo difícil que fue hablar del tema porque le daba pena. De todas formas, recibió amor de sus seguidores que la acompañaron durante este proceso.