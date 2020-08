Abogado de "Nano" Calderón Argandoña: "Se ha empeorado el cuadro de Hernán (...) los doctores dicen que lo ven mucho más ansioso"

Durante esta jornada, el abogado Mario Vargas Cociña, en representación de Hernán Calderón Argandoña, denunció tratos “inhumanos y crueles” por parte de Gendarmería en contra del joven de 23 años.

“La magistrado el día de ayer tomó una decisión y se toma la decisión de traerlo a esta clínica para que él pueda ser tratado de una enfermedad, para que pueda ser rehabilitado“, comenzó explicando el abogado.

No obstante, indicó que “lo que vemos hoy día es que la actuación de Gendarmería es totalmente opuesto de lo que está haciendo lo que dijo la magistrado”.

“Están tratando de evitar de que mi representado tenga algún tratamiento médico , no dejan entrar a los doctores, no dejan que los psiquiatras puedan trabajar con él, no dejan que la madre entre, lo tienen incomunicado, no dejan que revisan llamadas, lo tienen encadenado 24 horas al día, efectivamente ningún perro recibe ese trato, (lo tienen encadenado) para dormir, para ducharse y para comer, con tres gendarmes dentro de la pieza y además con bastante maltrato”, sostuvo el abogado de “Nano”.

Por este motivo, señaló que “nosotros estamos presentando un recurso de amparo judicial, una cautela de garantía para que se cumpla el objetivo que planteó la jueza al momento de decidir, que es que esta persona debe tener un tratamiento digno“.

“Hicimos una denuncia a la PDI por los tratos inhumanos que Gendarmería de Chile está haciendo”, declaró.

Estado de salud de Hernán Calderón Argandoña

Sumado a esto, el abogado de “Nano” declaró que el joven “debe ser tratado y debe ser equilibrado. Está medicado, hoy día lo que debemos hacer entonces es darle los tratamientos. Se ha empeorado el cuadro de Hernán Calderón”.

Asimismo, reveló que “tuvo un cuadro febril, pasó una muy mala noche, los doctores dicen que lo ven mucho más ansioso, y eso es por la actuación desmedida de Gendarmería de Chile“.

El abogado detalló que “no puede ir al baño solo, lo tienen engrillado, ha recibido empujos por parte de los funcionarios. Gendarmería negó hasta las llamadas”.

Sobre la presencia de Raquel Argandoña en la clínica psiquiátrica donde se encuentra “Nano”, indicó que se debe “a que el médico dijo que era importante la participación de un familiar cercano para su rehabilitación, no es visita“.