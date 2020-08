“Sé que no debería…”: La curiosa “invitación” que recibió Mariana Di Girolamo en su Instagram y que no dudó en responder

La actriz Mariana Di Girolamo es una activa usuaria de redes sociales, sobre todo de Instagram, plataforma donde ostenta más de un millón de seguidores.

Fue justamente un seguidor de la actriz quien le realizó una curiosa invitación, en una de las últimas publicaciones de Mariana, que sin duda llamó la atención de los demás internautas.

La actriz compartió un artístico desnudo en la plataforma, y un usuario le escribió lo siguiente: “Sé que no debería Mariana, me encantas, pero te veo y me nace invitarte a comer cazuela con sopaipillas, mote con huesillos, pan amasado con mantequilla….“, fue el mensaje.

Ante esto, Mariana Di Girolamo no dudó en responder y declaró que “invíteme nomás! Me encantan todas esas maravillas…como harto eso sí, sanita estoy 😌“, dijo, respuesta que obtuvo más de 65 “likes”.

