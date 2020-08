“Tenía mucho miedo”: La inesperada confesión de Luis Fonsi en conversación con Andrea Tessa en REC TV

En la tercera emisión de “Quédate en la música”, programa transmitido los viernes a las 21:30 horas por REC TV (la señal del recuerdo de Canal 13), Andrea Tessa entrevistará al destacado cantante puertorriqueño Luis Fonsi.

En una distendida conversación grabada hace algunos días y que se exhibirá esta noche, el intérprete contará -vía Zoom- cómo han sido sus últimos meses en cuarentena, algunas anécdotas inolvidables de su trayectoria y el fuerte lazo que tiene con nuestro país.

Es así como la voz de baladas como “Aquí estoy yo” o “Respira” aprovecha de revelar en el programa de REC TV detalles de su última visita a Chile con su gira Vida World Tour en pleno estallido social. Asegura que dudó mucho de realizar sus presentaciones por la compleja etapa que estaba cruzando nuestra nación.

“Ese fue un momento muy delicado y, te soy honesto, tenía mucho miedo de presentarme en un momento donde el pueblo estaba atravesando una situación tan delicada. Hice muchas preguntas, hablé con mucha gente. Tengo un gran equipo de trabajo en Chile, hicimos muchas llamadas, y todos llegamos al mismo lugar y es que la gente necesita música en su vida y la música es una especie de medicina para el alma y el corazón”, confiesa el cantante acerca de su paso por tierras locales a principios de noviembre del año pasado.

Por otra parte, el puertorriqueño también confidencia uno de sus mayores placeres culpables en Chile, el cual potenció cuando vivió en Santiago para cumplir su rol como jurado en el estelar de Canal 13 “The voice”: “Una de las cosas que más disfruté cuando viví en Chile por varios meses era bajar al mercado y comprar marraquetas calientitas. Es una de las cosas más ricas, con un poquito de mantequilla en la mañana o así solita… hay pocas cosas más ricas en la vida que algo así de simple”.

Cabe mencionar, además, que Ana Torroja le enviará un afectuoso saludo al intérprete de “No me doy por vencido” en “Quédate en la música” y rememorará que mientras él ensayaba “Despacito” en los camarines de Canal 13 cuando hacían “The voice”, ella lo escuchó y quedó absolutamente sorprendida con la composición. “Recuerdo que cuando estábamos en The voice, tu camarín con el mío estaba pegaditos y yo estaba escuchando ‘Despacito’, y yo decía wow. Me acuerdo que una vez te pregunté ‘Fonsi, ¿qué es esto?’ y me comentaste que era tu próximo single y dije ‘pues es una bomba’”, cuenta Torroja en el espacio de conversación.

Cabe recordar que “Quédate en la música” se transmite todos los viernes a las 21:30 horas por las pantallas de REC TV.