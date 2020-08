“Vieja de mierd… estirada”: Anita Alvarado respondió ante supuesto mensaje de ella viralizado en las redes donde insulta a Raquel Argandoña

View this post on Instagram

Quiero expresar mi rabia con respecto a este tweet, ya que en primer lugar yo no tengo tweeter y segundo no es lo que pienso y no es la forma que yo uso al expresarme con los demás. No me gusta que manipulen una situación tan delicada en una ordinariez y mentiras, vuelvo a repetir yo no tengo tweeter y no he hecho ningún comentario respecto a esta situación así que cualquier otra cuenta que esté al nombre de Anita Alvarado es falsa y los medio debieron haberme preguntado antes de publicar esta ordinariez @radiocooperadora @canal13cl