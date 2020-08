“Son heridas personales que te acompañan para siempre”: El aplaudido discurso de Francisco Saavedra con el que llamó a frenar el bullying

View this post on Instagram

Iloca 1990 El peso era un tema, no para mi, sino que para el resto, yo era súper feliz, no comprendía mucho eso de que la obesidad hacía mal, pero era feliz , no tenía problemas en sacarme la polera. Un año después comenzaron las bromas, yo siempre buscando pertenecer era el primero en reírme de mí pero nunca más volví a sacarme la polera delante de la gente. Antes no se llamaba Bullying, pero lo era y deja cicatrices que solo el tiempo ayuda a curar. Son heridas personales que te acompañan para siempre. Reconozco que fue cuando comencé a hacer #LugaresQueHablan que sentí que me sane, recupere la confianza, y me volví a querer , me saque la polera de nuevo, y no por la confianza que creía que me daba las tantas liposucciones que me hice, buscando ser ese que no era. Me atreví a mostrarme porque buscando mostrar el Chile oculto, finalmente me encontré a mí y pude aceptarme y quererme. Si usted tiene hijos no les permita que molesten a sus amigos por nada, si eres testigo de bromas así, no formes parte ni guardes silencio por que nadie tiene el derecho a invadir ese terreno tan íntimo y yo tuve la suerte de sanarme pero hay muchos que nunca pudieron hacerlo.