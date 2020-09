“¡Me quiero morir!”: Aparición de inesperado personaje durante programa online generó “vergüenza” en Patricia Maldonado

Un particular “chascarro” se vivió en un nuevo capítulo del programa “Las Indomables”, espacio de YouTube conducido por Patricia Maldonado y Catalina Pulido.

Todo comenzó cuando las animadoras conversaban con la invitada al programa, que en esa ocasión era Viviana Nunes, cuando de manera repentina una cuarta persona apareció en pantalla.

“¿Hola?, ¿qué pasó?, ¿quién apareció ahí?“, consultó rápidamente Catalina, al notar una figura que se asomaba por la cámara.

“Una luz se ve, una lámpara”, prosiguió consultado Pulido, ante lo cual Maldonado consultó “¿quién se quiere meter en la línea?”.

Luego de esto, Maldonado se percató que la cuarta persona era su esposo Jorge Pino, quien ingresó a la transmisión en vivo por equivocación.

Lo insólito era que Jorge se encontraba desde el baño y la cámara lo grababa de manera frontal. Tras esto, Patricia gritó: “¡Jorge corta ese teléfono!“.

“¡Mentira que es Jorge, mentira!“, dijo Viviana Nunes asombrada, ante lo cual Patricia expresó: “Si está en el baño hueó… está en el baño”.

“¡Jorge corta ese teléfono!”, insistió la exrostro de Mega, quien logró que su esposo finalmente cortara su video.

Finalmente, Patricia declaró: “No hueó… no, me quiero morir. Yo lo único que le pido a la vida es que me dé paciencia suficiente por favor”, concluyó.

Revisa el momento adelantando el video en 01:51:30