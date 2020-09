Angie Jibaja sorprendió a sus fans con radical cambio de look: obtuvo múltiples halagos

La exchica reality Angie Jibaja frecuentemente da que hablar en las redes sociales debido a las polémicas en las que es protagonista, siendo una de estas últimas el ser baleada hace algunos meses por su expareja.

No obstante, todo apunta a que este oscuro pasar quedó atrás, esto luego de que se encuentre enfocada en retomar su línea de ropa y su carrera como cantante, lo cual iría de mano con su cambio de look.

“Todo cambio va de la mano con un nuevo look. Estoy firme. Siempre gracias a todos por creer y confiar en mí. No voy a retroceder, me agarré de Dios para nunca más soltarlo”, escribió en una publicación donde sorprendió a su millón de seguidores.

En la imagen se puede ver cómo Jibaja optó por una melena corta con flequillo, y un degradado de castaño hasta rubio.

“Estas radiante“, “Que bien te queda este look” y “Como el ave Fénix“, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Aquí puedes ver su publicación: