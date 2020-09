“Siempre ha sido un Araneda Vacarezza de corazón”: Hija de Rafael Araneda emocionó con una serie de videos junto a su nuevo hermano

Una importante noticia fue la que dieron a conocer ayer los animadores Rafael Araneda y Marcela Vacarezza: adoptaron a un niño.

Mediante sus redes sociales, Rafael indicó que “somos dichosos padres de un cuarto hijo. Y esta es una noticia que hace un tiempo queríamos compartir con todos ustedes pero no se podía, no porque no quisiéramos, si no porque siempre hay que custodiar el bien superior del niño”.

Según explicaron ambos, establecieron un vínculo con el niño desde que tenía tres meses de vida. “Hoy ya en derecho forma parte de nuestra familia, y nuestra familia se amplió”, aseguró el conductor de televisión.

Tras esto, una de las integrantes de esta familia quiso referirse a este tema mediante su cuenta de Instagram. Se trata de Florencia, quien compartió una serie de videos de su hermano Benjamín, donde aparece disfrutando y riendo.

“Siempre ha sido un Araneda Vacarezza de ❤️ pero ya es legal, Benjamín Rafael Araneda Vacarezza <3“, escribió la joven junto a los registros, que conmovieron en gran medida a sus seguidores.

Revisa la publicación a continuación: