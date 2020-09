Blanquita Nieves enseñó con video cómo luce su abdomen a un año de convertirse en madre

La bailarina Francesca Cigna, también conocida como “Blanquita Nieves“, enseñó a través de las redes sociales cómo luce su abdomen tras un año de convertirse en madre.

Recordemos que el pasado 8 de julio del 2019 nació la hija de la modelo, en donde señaló que había descuidado su apariencia física, lo cual ha recuperado con el paso del tiempo.

Hace algún tiempo reflexionó sobre esto: “Autocuidado. Siempre he invertido mucho tiempo en mi cuidado interno… amo leer, estudiar, medito todos los días sagradamente y cuido mi alimentación. También realizo actividad física de manera constante, fundamentalmente para sentirme bien, me reduce la ansiedad y me lleno de energía”.

“Pero debo confesar que desde que soy mamá me he descuidado mucho de manera externa. Creo que he ido una vez a la peluquería y no me estaba tomando ni siquiera el tiempo de echarme cremas“, señaló.

Recordemos que la ex “Morandé con Compañía” ya tiene 39 años, y se propuso “llegar joven a los 40 (…) Creo que es fundamental tener un equilibrio en cuidarnos de manera interna y externa. Es rico sentirse bien con una misma, porque eso se proyecta y también influye en estar mejor para nuestros hijos”.

Aquí puedes ver algunas de las publicaciones que compartió: