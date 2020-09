Jorge Zabaleta lanzó curiosa declaración y sacó risas de Pancho Saavedra: involucró a Mane Swett

El programa “Socios” donde participa Jorge Zabaleta y Francisco Saavedra ha sido todo un éxito en Internet, donde relatan diversos temas con un tono mucho más relajado que en la televisión es difícil lograr.

En este sentido el conductor de “Lugares que Hablan” quiso poner al actor al límite y consultarle sobre el próximo rol que tendrá en una teleserie nocturna, en donde realizará una escena sexual explícita. “¿Quién te gustaría que fuese tu pareja? Sexo explícito, weón. ¿Quién te gustaría que fuera tu pareja?“, le consultó Pancho Saavedra a Zabaleta.

“Tienes tu primera escena sexual explícita en la próxima nocturna. ¿Quién te gustaría que fuera tu pareja? ¿Mane Swett, Gonzalo Valenzuela o Ingrid Cruz?“, insistió el rostro de Canal 13.

Ante esto Jorge le preguntó: “¿Y por qué Gonzalo Valenzuela, weón?“, ante lo que Saavedra le dijo que podía “perfectamente interpretar a un homosexual. Ya, ¿quién?, ¿Ingrid Cruz, Mane Swett o Gonzalo Valenzuela?”.

Finalmente Jorge Zabaleta respondió: “Yo creo que la Mane”, a lo que Saavedra replicó: “La Mane, porque ya tení confianza con ella, ¿o no?“, a lo que Zabaleta soltó una graciosa respuesta: “No, porque es más chiquitita, se me vería más grande…“, cerró el actor, sacando risas de Saavedra.