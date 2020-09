“¿Estás pololeando con Jean?”: Pamela Díaz respondió a incómoda pregunta que le hicieron en “Oye al Chef”

El día de ayer debutó por las pantallas de CHV el programa “Oye al Chef“, el cual es conducido por Emilia Daiber y contó con la participación de Julián Elfenbein y Pamela Díaz.

Los rostros del canal protagonizaron divertidos momentos en la pantalla, donde tuvieron una singular conversación. “Estoy muy nervioso… ¿por qué ella siempre de nuevo acá?”, consultó Elfenbein, refiriéndose a “La Fiera”.

En este sentido, Díaz respondió: “Porque no tengo programa, me tienen que utilizar en algo“.

Momentos después Elfenbein le aseguró a Emilia Debian que él era el peor invitado, porque era un pésimo cocinero, palabras que fueron tomadas por Díaz: “Pero ahora que estás soltero debes haber cocinado bien“.

Esto no quedó ahí, ya que Elfenbein contestó: “Te voy a decir una cosa ¿sabes quién iba a venir en realidad? Jean-Philippe, pero no vino porque estaba la Pamela“. Díaz, por su parte soltó: “Qué simpático, no le creas”.

A pesar de esta negativa, Elfenbein continuó: “¿Estás pololeando?“, pregunta a la que se sumó Debian: “Con Jean…”.

No obstante, Pamela fue inteligente y expresó: “Cómo voy a estar pololeando, no ves que anda un virus“. Pero la animadora del programa culinario continuó: “¿Pero esta cuarentena la pasamos solita o acompañada?“, a lo que la fiera replicó: “No, con los niños en casa“.

“Muy buena zafada que se pegó la Pame“, soltó Emilia, que luego dio paso a la competencia.